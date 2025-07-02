اخبار العالم

حزب المصرى الديمقراطى يدفع بعدد من المرشحين الشباب على القائمة الوطنية

0 نشر
0 تبليغ

حزب المصرى الديمقراطى يدفع بعدد من المرشحين الشباب على القائمة الوطنية

شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصرى الديمقراطى يدفع بعدد من المرشحين الشباب على القائمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت: سمر سلامة

الأربعاء، 02 يوليو 2025 05:49 م

يستعد حزب المصري الديمقراطي بالدفع بعدد من المرشحين الشباب ضمن القائمة الوطنية.

وفي هذا السياق أكد الحزب أن المشاركة في العملية السياسية والشأن العام، ودعم مسارات الحوار بين مختلف أطراف المشهد السياسي، هو الطريق لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، مشيرا إلى أنه يخوض الانتخابات معتمدا على تقديم بدائل أفضل للرأي العام والمواطن المصري.

وقرر الحزب خوض الانتخابات النيابية أيضا على عدد من المقاعد الفردية التي سيتم التنسيق والتعاون مع أي قوى أخرى، مؤكدا على أنه يعمل بجدية من أجل حشد وتعبئة كل طاقات القوى الديمقراطية خلال الأيام المقبلة، من أجل توفير بيئة آمنة وديمقراطية للانتخابات القادمة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا