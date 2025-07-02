شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة: حسم الشكل النهائى للقائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ خلال ساعات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن الشكل النهائي للقائمة الوطنية لانتخابات لمجلس الشيوخ واسمها وشعارها وكل ما يرتبط بها سيحسم خلال ساعات، منوها بأن القائمة الوطنية ستضم أكبر عدد من الأحزاب والقوى السياسية بشكل غير مسبوق.



النائب أكمل نجاتى



النائب سليمان وهدان

وأضاف أمين الشئون البرلمانية خلال ندوة ”الخليج 365”، اليوم، أن القائمة الوطنية تضم أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة والأحزاب الصغيرة لها نصيب، لافتا إلى أن ذلك سينعكس على انتخابات مجلس النواب أيضا.



النائب عصام هلال



النائب عمرو سليمان



وأشار إلى أن القائمة الوطنية ستكون أكبر تحالف انتخابي حزبي غير مسبوقة.



وبدوره أكد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن أن كل القوى السياسية الفاعلة ستمثل داخل القائمة إلا من أبى، مشيرا إلى أنها ستضم كل القوى المؤيدة للدولة المصرية ومؤسساتها وأكبر مشاركة من الأطياف السياسية.



جانب من الندوة



ندوة الخليج 365 من نواب البرلمان