شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يستعد لخوض الانتخابات بثقة وتخطيط مدروس والان مع تفاصيل الخبر

يخوض حزب الجبهة الوطنية سباق الانتخابات البرلمانية 2025 بثقة وتخطيط مدروس، واضعا نصب عينيه أن يكون صوت المواطن الحقيقي وشريكا فعالا في صياغة مستقبل سياسي يعزز استقرار مصر ويقودها نحو تنمية شاملة.

ويعقد حزب الجبهة الوطنية اجتماعا اليوم برئاسة د. عاصم الجزار رئيس الحزب لمناقشة وبحث أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ؛ ومدى مطابقتها لمعايير وضوابط الترشيح التي كان قد أقرها الحزب على مدار الاجتماعات الماضية في إطار الاستعداد للانتخابات.

يأتي الاجتماع في أعقاب مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم خلاله إعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ؛ والتي سيتم فتح باب الترشح فيها السبت المقبل.

ويحضر الاجتماع كبار قيادات الحزب، وقال السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة، أن الحزب بصدد طرح مرشحين في بعض الدوائر الفردية بعدد من المحافظات؛ وفقا لمعاييره في اختيار المرشحين؛ بالإضافة إلى طرح الحزب عددا من المرشحين في القوائم، وذلك تنسيقا مع الأحزاب الأخرى.

وفى هذا الإطار، أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب وأمين لجنة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يحرص على الدفع بشخصيات لها قبول كبير في الشارع السياسي بانتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة حتى تسهم في تجدد العملية السياسية داخل مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن الحزب يهتم بالكيف وليس الكم، حيث إنه سيدفع بكفاءات سيكون لها دور مهم ومحوري في البرلمان القادم ولها تأثير كبير.

وكان قد شدد الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة على ضرورة أن يتضمن البرنامج الإنتخابى للحزب أهداف كبرى تعبر عن طموحات الشعب المصري وبرامج تعكس الاحتياجات الجغرافية المختلفة، مشيرا إلى أن الحزب سيقدم برنامجا معاصرا يهدف للحصول على ثقة المواطن المصري في ظل ظروف وتحديات إقليمية صعبة ومتغيرة، وكلف قيادات الحزب بضرورة العمل على رفع الوعي المجتمعي والتواجد بين الناس والتعبير عنهم بقيم ومبادئ حزب الجبهة.



وأكد السيد القصير الأمين العام على أهميه أن يتضمن البرنامج الانتخابى مطالبة أمناء المحافظات ببحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام بالمحافظة حتى يكون البرنامج معبرا عن رغبات وطموحات المواطنين فى المحافظات المختلفة والتى من الطبيعى أنها تختلف من محافظة إلى أخرى.

وأضاف أنه سيتم اختيار مرشحي الحزب من خلال معايير واضحة ومعلنة تعبر عن مبادئ الحزب وقيمه وترسخ صورته الذهنية عند المواطن.