شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يدفع بـ5 مرشحين على المقاعد الفردية بالقاهرة بينهم سيدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، أن أمانة القاهرة تكثف جهودها استعدادًا للاستحقاق الانتخابى المرتقب، بعد الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك فى إطار توجيهات الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، موضحًا أن الحزب يعمل بمنهجية منظمة لضمان جاهزية كوادره لخوض انتخابات مجلس الشيوخ القادمة.

وأشار محمود جبر إلى أن أمانة القاهرة عقدت اجتماعا تنظيميًا موسعًا، ناقشت خلاله ترتيبات التقدم للمقاعد الفردية فى انتخابات مجلس الشيوخ، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الدفع بـ5 مرشحين للمقاعد الفردية، بينهم امرأة، فى خطوة تعكس حرص الحزب على تمكين المرأة ومراعاة التنوع فى تمثيل القاهرة، وأوضح أن الاجتماعات المقبلة قد تشهد زيادة عدد المرشحين.

وأضاف فى تصريحات له اليوم، أن عملية اختيار المرشحين تمت بعد مراجعة دقيقة للسير الذاتية، واستعراض القدرات السياسية والتنظيمية للمرشحين المحتملين، مؤكدًا أن الحزب يراهن على كوادره الشابة والواعية لخوض المنافسة بثقة.

وأوضح "جبر" أن الأمانة تعمل وفق خطة زمنية تتماشى مع الجدول الذى أعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات، وتشمل هذه الخطة تكثيف التواصل الجماهيرى، وعقد لقاءات ميدانية، وإطلاق حملات توعوية للتأكيد على أهمية المشاركة فى هذا الاستحقاق الوطنى، الذى يعد خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار وتعزيز دور المؤسسات الدستورية.