شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أكمل نجاتى: حسم المرشحين عن التنسيقية على المقاعد الفردى للشيوخ خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأحزاب المصرية دائما ما تدعم الشباب داخل القوائم الانتخابية، وهذا ما نؤكد عليه أيضا داخل التنسيقية بدعم الكوادر الشبابية ومثلها داخل الأحزاب الأخرى بكل فئاتها شباب وفتاة وامرأة، أما الكوادر المستقلة التى تحمل السيرة الذاتية المميزة وخلفية علمية وتتواءم شروطهم مع الترشح والتخصص يتم دعمها وبقوة.



وأكد "نجاتى" خلال ندوة الخليج 365، اليوم الأربعاء، أنه خلال ساعات القادمة ستعلن التنسيقية عن الأسماء والأعداد التى ستدفع بها على المقاعد الفردى لمجلس الشيوخ.



وقال عضو مجلس الشيوخ، إن هناك مجموعة متميزة من أعضاء التنسيقية أعلنوا ترشحهم، ونوالى الاهتمام بهم حيث تم عمل غرفة عمليات خاصة بهم لدعم الشباب والمرأة الذين سيخضون الانتخابات بالنظام الفردى.



النائب أكمل نجاتى



النائب سليمان وهدان



النائب عصام هلال



النائب عمرو سليمان



جانب من الندوة



كريم-عبد-العزيز-(6)



كريم-عبد-العزيز-(8)



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