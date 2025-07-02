شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإصلاح والنهضة: الحزب يستعد للانتخابات المقبلة برؤية واضحة ومشروعا إصلاحيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب يستعد للانتخابات المقبلة برؤية واضحة منذ انتخابات 2020، مشيرًا إلى أن الحزب يمتلك مشروعًا سياسيًا وإصلاحيًا يعبر عنه كوادره التي تخوض الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن الحزب قدم خلال الدورة السابقة أربعة نواب بالبرلمان، اثنان منهم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واثنان التحقوا مؤخرًا بالحزب.

وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا لايف"، أن الحزب يولي أهمية كبيرة لتمكين الشباب المؤهل والمرأة المؤهلة، ويسعى لتقديم كوادر قادرة على تحقيق طموحات المصريين، خاصة من الطبقة المتوسطة، من خلال دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة الفاعلة في المشروع التنموي للدولة.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن اختيار الكوادر الشبابية والنسائية القادرة على خوض الانتخابات ليس أمرًا سهلًا، في ظل تعقيدات المشهد الانتخابي والمنافسة القوية مع مرشحين يملكون ثقلًا ماليًا، لكنه شدد على ضرورة أن يفرز النظام الانتخابي نماذج حقيقية تعبر عن آمال الشباب وطموحات المرأة المكافحة.

وفيما يتعلق بالمجالس النيابية القادمة، شدد عبد العزيز على أنها يجب أن تكون معبرة عن إنجازات الدولة خلال السنوات العشر الماضية، وتعكس رضا الشعب وتطلعاته، وتدعم خيارات القيادة السياسية في بناء الدولة الحديثة والتصدي للتحديات الإقليمية والدولية.

واختتم عبد العزيز بالتأكيد على أهمية أن يمثل البرلمان القادم طاقة أمل للشباب وقوة دفع نحو المستقبل، من خلال مرشحين مخلصين للوطن، داعمين لمشروع الدولة التنموية، وقادرين على نقل صوت المواطنين بصدق إلى القيادة السياسية.