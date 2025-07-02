وزير الدفاع الإسرائيلي من رفح: مهمتنا قتل العدو واستعادة الأسرى والانتصار ولن نتنازل عنها ولن نساوم عليها

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​ إن "قتل العدو، واستعادة الاسرى، وتحقيق النصر – هذه هي مهمتنا، ولن نتنازل عنها ولن نساوم عليها".

وخلال جولة ميدانية أجراها اليوم في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، راى كاتس أن "المناورة العسكرية تهدف إلى تحقيق هدفين: استعادة الاسرى، وضمان ألا يكون ل​حماس​ وجود هنا"، مشددا على أنه "لن نتراجع عن هذا الهدف"، على حد تعبيره، وقال إن "حماس لم تتغير، وما زالت تسعى للعودة إلى ما كانت تفعله، وتسعى إلى إبادتنا".

وادعى كاتس أن "حماس كانت تخطط، حتى في هذه المعركة الأخيرة (في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على إيران)، لمساعدة إيران في تنفيذ مخطط إبادة إسرائيل عبر تنفيذ هجمات صاروخية، وفتح جبهات من سوريا ولبنان والأردن وغزة، ومن أي مكان يستطيعون".