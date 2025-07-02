الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك شمال قطاع غزة

أقرّ ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، بمقتل جندي برتبة رقيب من كتيبة المدرعات 82 في معارك شمال قطاع ​غزة​، و"إصابة قائد دبابة وجندي في سلاح المدرعات بجروح بالغة الخطورة في نفس العملية".

كما أكّد "إصابة جندي بجروح بالغة من وحدة إيغوز في عملية منفصلة شمال قطاع غزة".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية غير خاضعة للرقابة العسكرية الإسرائيلية، إنّ "جنديًا قتل وأصيب 5 آخرين في 3 عمليات إطلاق نار في ​غزة​ اليوم".

ولفتت إلى أنّ "إحدى العمليات الثلاث وقعت في حي الشجاعية والتعتيم ما زال مفروضا على موقعين آخرين"، مشيرة إلى أنّ "عددًا من الجنود أصيبوا إثر استهدافهم بصواريخ آر بي جي".

ويأتي ذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وسط جهود من أجل وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في ​غزة​، عن سقوط 142 قتيلًا و487 مصابًا وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وعليه، أشارت الوزارة إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,012 شهيدًا و134,592 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023".