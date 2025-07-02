الدفاع السورية: الانفجارات قرب الفوعة في إدلب ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع السورية، أنّ "الانفجارات المتتالية قرب الفوعة في ​إدلب​ ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، وفق ما نقل التلفزيون السوري.

وقال "لا ضحايا أو إصابات بين المدنيين أو طواقم الإسعاف نتيجة الانفجارات".

وفي وقت سابق، وقع انفجار في صهريج للوقود في بلدة جبرين شرق مدينة ​حماة​ السورية، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح، فيما دوت انفجارات في محيط بلدة الفوعة في ريف إدلب.