وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل جادة بشأن التوصل لاتفاق مع حماس لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الاسرى

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل جادة بشأن التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الاسرى هناك إلى إسرائيل.
وأردف ساعر في تصريح له، "نحن جادون في رغبتنا في التوصل إلى اتفاق بشأن الاسرى ووقف إطلاق النار. أجبنا بنعم على مقترحات المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف. هناك بعض المؤشرات الإيجابية. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك الآن. لكن هدفنا هو بدء محادثات غير مباشرة في أقرب وقت ممكن".
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