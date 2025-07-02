الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخَين أطلقا من شمال قطاع غزة

ادّعى الجيش الإسرائيلي، في بيان، اعتراض صاروخَين أطلقا من شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّه "لا يوجد إصابات".
بدورها، أشارت بلدية سديروت في غلاف القطاع إلى أنّ "القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه المدينة دون وقوع إصابات أو أضرار".
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