سلام تبلّغ من سفير البحرين عزم بلاده إعادة فتح سفارتها واستقبل القائم بأعمال سفارة الإمارات وشري وفضل الله

تبلّع رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​، من سفير ​البحرين​ الجديد في لبنان والمقيم في سوريا وحيد مبارك سيار أن بلاده تستعد لإعادة فتح سفارتها في بيروت وتعيين سفير مقيم في القريب العاجل، مؤكّدًا "وقوف البحرين إلى جانب لبنان في مرحلة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة".

من جهته، جدّد سلام شكره للبحرين على حسن الاستقبال والضيافة خلال الزيارة الطارئة التي قام بها الأسبوع الماضي، مؤكّدًا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومعربًا عن ارتياحه لعودة لبنان الى موقعه الطبيعي بين اشقائه العرب.

واستقبل سلام القائم بأعمال سفارة ​الإمارات​ في لبنان فهد الكعبي، يرافقه مبعوث وزير الخارجية الإماراتي إلى دول الكاريبي عمر شحادة.

وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون، وفرص الاستثمار، ودعم لبنان في عدد من المجالات.

واستقبل سلام النائبين ​أمين شري​ و​حسن فضل الله​، حيث جرى البحث في ملف إعادة الإعمار.

والتقى رئيس الحكومة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) محمد الحوت، الذي قدّم عرضًا حول أوضاع الشركة وخططها المستقبلية، بما في ذلك مشروع إطلاق شركة طيران منخفضة الكلفة.