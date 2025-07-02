وزير العمل اطلع من النقيب شلالا على اوضاع الأطباء في لبنان

استقبل وزير العمل محمد حيدر، نقيب أطباء لبنان في بيروت الياس شلالا الذي وضعه في اجواء ​القطاع الطبي​ من مختلف جوانبه ، وضرورة العمل على تعزيزه، وتطرق الحديث الى علاقة الاطباء مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

ثم استقبل وزير العمل وفدا من روابط اساتذة التعليم الرسمي برئاسة حسين جواد. وقد اطلع الوفد حيدر على مشاكل الاساتذة ومطالبهم لتحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية. وأكد الوزير حيدر للوفد استعداده لمتابعة ذلك مع المعنيين والعمل على معالجتها.

كما استقبل حيدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب ، يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وفريق عمل من مصرف الإسكان في حضور فريق عمل من الوزارة.

وتم خلال اللقاء، الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم حول الربط الإلكتروني بين وزارة العمل ومصرف الإسكان لتسهيل معاملات المواطنين ولا سيما تسهيل الحصول على تراخيص عمل للعمال الأجانب وإصدار شهادات إيداع في هذا الخصوص، لتصبح كل المعاملات إلكترونية بدون الحاجة للتوجّه إلى وزارة العمل أو مصرف الإسكان.