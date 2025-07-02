إقالة قائد البحرية الملكية البريطانية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن عن إقالة القائد السابق للبحرية الملكية، الأدميرال السير بن كي، من منصبه بعد تحقيق.

كان الأدميرال السير بن كي، استقال من منصبه كقائد بحري أول في مايو/أيار الماضي بعد فتح تحقيق في علاقة مزعومة مع زميلة له.

وأعلنت وزارة الدفاع أن تحقيقًا شاملًا أدى إلى إنهاء خدمته وتكليفه.

في بيان صدر اليوم الأربعاء، قال رئيس أركان الدفاع، الأدميرال السير توني راداكين: "نتوقع أعلى معايير السلوك من أفراد جيشنا وموظفينا المدنيين.

ونُحقق في جميع مزاعم السلوك غير اللائق، وسنتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يُثبت أنه لم يلتزم بمعاييرنا، بغض النظر عن أقدميته".

أعتذر لمن آذيتهم

في بيان صدر بعد إعلان إقالته، قال الأدميرال السير بن: "لقد كانت الخدمة كقائد بحري أول من أعظم امتيازات حياتي، وأُشيد بالضباط والبحارة ومشاة البحرية الملكية والموظفين المدنيين المُخلصين والمحترفين الذين يُشكلون البحرية الملكية.

وقال: أُعرب عن عميق أسفي لسلوكي في ربيع العام الماضي، والذي لم يرق إلى المستوى الذي حددته لنفسي وللبحرية الملكية. وعليه، أتقبل قرار مجلس الدفاع تمامًا.

وتابع: أُعرب عن أسفي الشديد لمن آذيتهم شخصيًا، وأعتذر لكل من يخدم في البحرية الملكية. وأخيرًا، أنا ممتنٌّ جدًّا لدعم زوجتي وعائلتي وأصدقائي خلال فترةٍ عصيبةٍ للغاية.

اختبار الخدمة

يُشتبه في أن السير بن، المتزوج والأب لثلاثة أطفال، قد خالف "اختبار الخدمة" الصارم في البحرية، والذي يحظر فعليًا العلاقات الجنسية بين القادة ومرؤوسيهم.

لا يُعتقد أن الشخص المعني كان ضمن تسلسل قيادته المباشر. ولكن بصفته رئيسًا للبحرية، فإن اللورد البحري الأول هو المسؤول العام عن جميع أفراد البحرية.

وكان السير بن، الذي عُيّن لوردًا بحريًا أول عام ٢٠٢١، قد ركّز بشدة على القضاء على السلوكيات غير المقبولة في البحرية.

وفي عام ٢٠٢٤، أعلن "عدم التسامح مطلقًا مع السلوكيات غير المقبولة". زفي عام ٢٠٢٢، قال: "سيتم عزل أولئك الذين لا يرغبون في الخدمة وفقًا لقيم ومعايير الحياة في القوات المسلحة للمملكة المتحدة. "لا مكان لكم."

الغاء احتفال

وأجبر رحيل السير بن المفاجئ عن منصبه في مايو/أيار البحرية على إلغاء مؤتمرها السنوي الرائد للقوة البحرية، والذي كان من المقرر أن يستضيف ضيوفًا عسكريين من جميع أنحاء العالم.

وخلفه الجنرال السير جوين جنكينز من مشاة البحرية الملكية.

كان الأدميرال السير بن تلقى تعليمه في مدرسة برومسغروف في ورشيسترشاير، والتحق بالبحرية عام ١٩٨٤ كطالب جامعي.

وتأهل كطيار طائرات هليكوبتر وكضابط حرب رئيسي. كضابط مبتدئ، خدم حول العالم في مجموعة متنوعة من الفرقاطات والمدمرات.

وحصل على وسام قائد الإمبراطورية البريطانية (CBE) عام ٢٠١٦، ووسام فارس قائد من وسام الحمام (KCB) عام ٢٠٢١.