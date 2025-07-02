عراقجي: يبدو أنه سيمر وقت طويل قبل أن تعود منشآتنا النووية للعمل إذا كان ذلك ممكنًا

أشار وزير الخارجية ال​إيران​ي ​عباس عراقجي​، في تصريح لشبكة "سي بي إس"، إلى أنّه "يبدو أن منشآتنا النووية تضررت بشدة جراء الضربات الأميركية".

وقال "يبدو أنه سيمر وقت طويل قبل أن تعود منشآتنا النووية للعمل إذا كان ذلك ممكنا".

في وقت سابق، أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى أنّ "قرار ​إيران​ تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثير للقلق".

وفي وقت سابق من اليوم، صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قانون يقضي ب​تعليق التعاون​ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن أقرّه البرلمان عقب الضربات ال​​إسرائيل​​ية والأميركية على منشآت نووية، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وسبق وأن اتهمت إيران الوكالة بالتورّط في الهجمات الإسرائيلية الأميركية على إيران.