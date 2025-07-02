خارجية أميركا: على إيران التعاون الكامل دون تأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أنّ "قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مقبول"، مشيرة إلى أنّ "على إيران التعاون الكامل دون تأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وفي وقت سابق من اليوم، صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن أقرّه البرلمان عقب الضربات الإسرائيلية والأميركية على منشآت نووية، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.
وسبق وأن اتهمت سلطات إيران الوكالة الدولية بالتورّط في الهجمات الإسرائيلية الأميركية على إيران.
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