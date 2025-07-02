قام وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بزيارة السفارة الإيرانية في بيروت معزيا بالشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الاسرائيلي على الأراضي الإيرانية، متمنيا ان "يجنب الله الجمهورية الاسلامية الايرانية كل مكروه"، سائلا "للشهداء الرحمة ولذويهم الصبر والعزاء".
وشدد الوزير ناصر الدين باسم رئيس الجمهورية، على ان "لبنان يؤكد حرصه على الاستقرار والسلام في المنطقة، ويعول على دور أساسي للمجتمع الدولي في هذا المجال، لمنع كل ما من شأنه تهديد الأمن والسلم الإقليمي والعالمي".
كانت هذه تفاصيل خبر ناصر الدين ممثلا رئيس الجمهورية زار السفارة الإيرانية معزيا: لبنان حريص على الاستقرار والسلام في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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