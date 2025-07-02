مصادر الجديد: باراك سيتسلّم الرد اللبناني خلال زيارته الأسبوع المقبل وبري تعهد بالحصول على ردّ حزب الله

يأفادت مصادر رئاسية، في تصريح لقناة "الجديد"، بأنّ الموفد الأميركي ​توماس باراك​ سوف يزور ​لبنان​ في 7 و8 تموز وسيلتقي رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​نواف سلام​ لتسلُّم الرد اللبناني على المقترحات الأميركية حول اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت مصادر القناة أنّ "الكرة عند بري الذي تعهد بالحصول على رد للورقة من ​حزب الله​"، مشيرة إلى أنّ "حزب الله سيضع ملاحظاته على البنود ويطالب بضمانات للانسحاب الإسرائيلي".

وقالت القناة إنّ "الاجتماع بين اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان أتى بناء على دعوة من السفيرة الاميركية لمُلاقاة الجهود اللبنانية الحالية"، وإنّ "اعضاء الخماسية يؤكدون دعم العهد الجديد وضرورةَ سيطرةِ الدولة على كلِّ اراضيها وحصر السلاح بيد الاجهزة الشرعية وقيامِ الحكومة بالاصلاحات المالية والاقتصادية والقضائية المطلوبة".

في السياق نفسه، أشارت معلومات قناة الـ"mtv"، أنّ "ورقة الرد على باراك أنجزت وتنتظر الرد الرسمي من "حزب الله" عليها"، مضيفة "الردّ يتضمّن تطمينات للبنانيين في كل الملفات والهواجس وليس هناك أي تفصيل أو ثغرة فيه".

وتابعت "أفكار عون وبري وسلام متطابقة بالنسبة لورقة الردّ التي تشكل فرصة تاريخية لتأمين استقرار لبنان على مدى الـ50 سنة المقبلة".