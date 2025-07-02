المدير العام لمصرف الإسكان زار وزير العمل واتفاق على توقيع مذكرة تفاهم حول الربط الإلكتروني

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الشياح، يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وفريق عمل من مصرف الإسكان في حضور فريق عمل من الوزارة.
وخلال اللقاء، تم "الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم حول الربط الإلكتروني بين وزارة العمل ومصرف الإسكان لتسهيل معاملات المواطنين، لا سيما تسهيل الحصول على تراخيص عمل للعمال الأجانب وإصدار شهادات إيداع في هذا الخصوص، لتصبح كل المعاملات إلكترونية من دون الحاجة للتوجّه إلى وزارة العمل أو مصرف الإسكان".
وعلى الأثر، قال حبيب: "الهدف من زيارتنا اليوم الوزير الصديق محمد حيدر، هو تنظيم العلاقة بين وزارة العمل ومصرف الإسكان، وتوافقنا على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى تسهيل معاملات المواطنين عبر إنشاء الرابط الإلكتروني بما يسرع في إنجاز المعاملات إن في وزارة العمل أو في مصرف الإسكان".
ولفت إلى أن "جو اللقاء كان إيجابيا"، آملاً في "توقيع مذكرة التعاون هذه مع وزارة العمل في وقت قريب، والتي تلي مذكرة التفاهم التي وقّعها مصرف الإسكان مع وزير المال ياسين جابر وتتعلق بإنشاء رابط إلكتروني بين وزارة المال ومصرف الإسكان".
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