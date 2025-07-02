أمن الدولة: توقيف مروّج عملة أجنبية مزورة في قضاء بنت جبيل

أفادت المديريّة العامّة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، بأنّه "نتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة، أوقفت دورية من مديرية النبطية الإقليمية المواطن اللبناني (ح. ط.)، وذلك بعد توافر معلومات عن قيامه بترويج عملة مزورة من فئة 100 دولار أميركي ضمن قضاء ​بنت جبيل​".

وبالتحقيق معه، اعترف بتصريف العملة المزورة في المحال التجارية في المنطقة.

وقد ضُبط بحوزته مبالغ مزورة من فئة 100 دولار، وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.