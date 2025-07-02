مدينة صور استقبلت ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع بنثر الأرز والورود وتواصل جولتها غدا على رميش

استقبلت مدينة ​صور​ ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع بنثر الأرز والورود والتراتيل الدينية، وكان في استقبالها عند ميناء الصيادين مطران صور للموارنة المطران شربل عبد الله، الأمين العام لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في ​لبنان​ الأب جان يونس، رئيس مار أنطونيوس للاتين في صور الاب توفيق بو مرعي، الأب يعقوب صعب، الأب نقولا باصيل.

بعدها، حملت الذخائر إلى كنيسة سيدة البحار، وتبارك الاهالي منها، وأقيم قداس احتفالي ترأسه المطران عبد الله، بمعاونة الآباء.

والقى عبد الله عظة تناول فيها "معاني اسم القديسة تريزا الطفل يسوع، التي تمثل روح البراقة والنقاوة والطفولة"، وقال: "اليوم، جاءت القديس تيريزا إلى صور لتزور المدينة والجنوب المتألم، وإن شاء الله بجولتها يعم السلام في لبنان والجنوب والعالم ويتخلص من آلامه".

ومساء، ترأس الأب صعب صلاة الشكر، وتبارك المؤمنون من الذخائر.

ويشار إلى أنّ الذخائر ستبيت ليلتها في كنيسة سيدة البحار في صور لتواصل جولتها غدا على بلدة رميش القليعة.