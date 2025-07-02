افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بانه يسجل منذ بعض الوقت تحركات قد تكون إسرائيلية في أعلى نقطة من قمة جبل الشيخ المعروفة بتلة قصر شبيب المشرفة على منطقة راشيا الوادي ودير العشائر مرورا بموقع تابع للقوات الدولية امتدادا حتى منطقة شبعا عبر منحدرات وادي جنعم.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تحركات قد تكون إسرائيلية في أعلى نقطة من قمة جبل الشيخ المعروفة بتلة قصر شبيب المشرفة على منطقة راشيا الوادي ودير العشائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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