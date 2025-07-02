تعطل إنستغرام لدى آلاف المستخدمين بأميركا

ذكر موقع "داون ديتكتور دوت كوم" أن تطبيق "إنستغرام" التابع لـ"ميتا بلاتفورمز" تعطل لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء.
واوضح الموقع الذي يتتبع انقطاع الخدمة من خلال جمع تقارير من عدد من المصادر، إنه "كان هناك 16747 بلاغا من أشخاص عن مشكلات في المنصة حتى الساعة 11.40 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة".
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