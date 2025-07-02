الأمم المتحدة: قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثير للقلق

أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى أنّ "قرار ​إيران​ تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثير للقلق". وفي وقت سابق من اليوم، صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قانون يقضي ب​تعليق التعاون​ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن أقرّه البرلمان عقب الضربات ال​إسرائيل​ية والأميركية على منشآت نووية، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي. وسبق وأن اتهمت إيران الوكالة بالتورّط في الهجمات الإسرائيلية الأميركية على إيران.

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