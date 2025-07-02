زيلينسكي: كييف وواشنطن توضحان تفاصيل الدعم الأميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أن واشنطن وكييف في طور «توضيح» المساعدة العسكرية الأميركية التي لا تزال تقدم إلى أوكرانيا بعد إعلان الولايات المتحدة المفاجئ تعليق تسليم بعض الأسلحة.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية إن «أوكرانيا والولايات المتحدة تعملان على توضيح كل التفاصيل المتصلة بتقديم دعم في مجال الدفاع، ويشمل ذلك مكونات للدفاع الجوي».

من جهته، أبدى وزير الخارجية الأوكراني اندريه سيبيغا عبر منصة إكس استعداد بلاده «لشراء أو استئجار» أنظمة للدفاع الجوي لمواجهة «الكمية الكبيرة من المسيرات والقنابل والصواريخ» التي تطلقها روسيا على أوكرانيا.