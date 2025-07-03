نائب رئيس حزب الوعى: جدول انتخابات الشيوخ ضمانة لاستمرارية العملية الديمقراطية

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قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى الرسمى لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 هو خطوة هامة تؤكد التزام الدولة بتعزيز العملية الديمقراطية وضمان مشاركة واسعة من كافة فئات الشعب فى الانتخابات.

وأضاف زيدان فى تصريحاته صحفيه له: "هذا الإعلان يأتى فى وقت حساس حيث تشهد البلاد تطورات سياسية واقتصادية هامة، ويعد بمثابة ضمان لاستمرارية العملية الديمقراطية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم فى اختيار ممثليهم فى مجلس الشيوخ".

وأشار زيدان إلى أن حزب الوعى يولى اهتمامًا بالغًا لهذه الانتخابات، ويحث المواطنين على التفاعل الإيجابى مع هذا الاستحقاق السياسى الهام. "نأمل أن تشهد الانتخابات مشاركة واسعة وفاعلة من جميع فئات المجتمع، بما يسهم فى تعزيز الشفافية والمصداقية فى العملية الانتخابية."

وأوضح زيدان أن حزب الوعى يستعد بشكل كامل لخوض الانتخابات القادمة، حيث سيقوم بتقديم مرشحين على أعلى مستوى لضمان أن تكون هناك تمثيلية حقيقية تعكس إرادة الشعب المصري. وأضاف: "نؤمن أن مجلس الشيوخ هو منبر لصوت الشعب ويجب أن يكون مجلسًا قادرًا على التعبير عن تطلعات المصريين."

كما دعا زيدان جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى العمل على توفير بيئة انتخابية نزيهة، مؤكدًا أن تعزيز الشفافية فى الانتخابات هو الأساس لبناء مستقبل سياسى مستقر.