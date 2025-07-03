شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. اجتماع تشاورى لأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر خاصة أنه من المقرر انعقاد اجتماع غدًا، لأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، للتشاور فيما بينها استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقرر اجراؤها الشهر القادم.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر مطلعة كانت، قد كشفت لـ"الخليج 365" ان القائمة الوطنية من أجل مصر، سيشارك فيها نحو 13 حزبًا وتجمعًا سياسيًا، وهم:

- مُستقبل وطن

- حُماة الوطن

- الجبهة الوطنية

- الشعب الجمهوري

- المصري الديمقراطي الإجتماعي

- الإصلاح والتنمية

- العدل

- الوفد

- التجمع

- المُؤتمر

- الحُرية المصري

- إرادة جيل

- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين