شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر.. "العدل" يتبنى رؤية سياسية تتجاوز القوالب الأيديولوجية الجامدة والان مع تفاصيل الخبر

حزب العدل من الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ، وقد تأسس الحزب في مايو 2011 عقب ثورة 25 يناير، حيث عقد المؤتمر التأسيسي للحزب في حديقة الأزهر بالقاهرة، حيث قام مجموعة من المفكرين والنشطاء السياسيين بالإعلان عن برنامج وأهداف الحزب ومبادئه الأساسية، ليكون بذلك أول حزب يتم تأسيسه بعد الثورة.

ضم حزب العدل عددا كبيرا من القيادات الشابة التى برزت فى مجال العمل السياسى فى أواخر عهد مبارك، وحاول الحزب تأسيس تيار وسط رئيس يتجاوز القوالب الأيديولوجية الجامدة، متصالح مع الأديان والتراث ودولة المؤسسات المدنية ومشجع للقطاع الخاص مع إيمان عميق بالدور الاجتماعى للدولة.

يرأس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام، فيما يتولي الدكتور عادل تادرس، والمهندس شريف حمود، فيما يتولي المهندس احمد القناوي منصب الأمين العام.