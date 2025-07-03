البنتاغون: تقييمنا هو أن ضرباتنا على منشآت فوردو وأصفهان ونطنز قوضت برنامج إيران النووي بنحو عامين

أشارت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إلى أن "إيران أبعد عن الحصول على سلاح نووي مما كانت عليه قبل إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجريئة"، وذلك في إشارة إلى الضربات الأميركية على منشآت نووية إيرانية خلال الحرب بين إيران وإسرائيل.

وقالت إن "بعد حرب الأيام الـ12 بين إسرائيل وإيران لدينا وقف لإطلاق النار وننعم بالسلام"، مضيفة "وزارة الدفاع ستدعم مهمة الحفاظ على السلام عبر الإبقاء على قدراتنا في الشرق الأوسط".

وكشفت الوزارة أن "تقييمنا هو أن ضرباتنا على منشآت فوردو وأصفهان ونطنز قوضت برنامج إيران النووي بنحو عامين".

ولفت إلى أن "ضرباتنا دمرت المكونات التي تحتاجها إيران لصنع قنبلة نووية"، في حين تشكك تقارير إعلامية أميركية بمدى فعالية هذه الضربات.