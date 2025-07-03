افادت معلومات "الجديد" بان المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان وصل إلى بيروت قبل قليل ومن المتوقع أن تستمرّ زيارته لأيام حيث سيلتقي الموفد الأميركي توم باراك.

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الجديد: وصول الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت ومن المتوقع أن يلتقي الموفد الأميركي توم باراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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