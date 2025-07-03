أبلغت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس​ وزير الخارجية الصيني وانغ يي بأنه يتعين على بكين إعادة التوازن في علاقتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وشددت كالاس على أن دعم الشركات الصينية للحرب التي تخوضها روسيا على أوكرانيا يشكل تهديدا خطيرا للأمن الأوروبي. واوضح الاتحاد الأوروبي في بيان إن كالاس "دعت الصين أيضا إلى وضع حد لممارساتها المُشوّهة للسوق بما في ذلك القيود التي تفرضها على صادرات المعادن النادرة والتي تُشكّل مخاطر كبيرة على الشركات الأوروبية وتُعرّض موثوقية سلاسل الإمداد العالمية للخطر".

كانت هذه تفاصيل خبر كايا كالاس: على بكين إعادة التوازن في علاقتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.