القناة ١٢ الإسرائيلية: سبب التفاؤل في إسرائيل بإنجاز صفقة لإعادة الاسرى هو الاستعداد لإجراء مفاوضات شاملة

اشارت القناة 12 الإسرائيلية الى ان سبب التفاؤل في إسرائيل بإنجاز صفقة لإعادة الاسرى هو الاستعداد لإجراء مفاوضات شاملة.

واوضحت القناة 12 الإسرائيلية، بانه إذا عقدت محادثات ستناقش الجوانب العملية لصفقة التبادل وخطوط انسحاب الجيش وحجم المساعدات، وإذا ردت حماس بإيجابية فإن فريق مفاوضات تقنيا إسرائيليا قد يتوجه إلى ⁧‫الدوحة‬⁩ أو ⁧‫القاهرة‬⁩.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية، بانه إذا وافقت حماس على صفقة لإعادة كل الاسرى فسيؤدي ذلك إلى وقف المعركة.