هيئة البث الإسرائيلية: اتصالات سرية بين إسرائيل وروسيا بشأن إيران وسوريا

أفادت هيئة البث العامة ال​إسرائيل​ية "كان 11" بان إسرائيل تجري حوارًا دبلوماسيًا سريًا على مستوى رفيع مع ​روسيا​، يتمحور حول ​الملف الإيراني​ والوضع في ​سوريا​، وذلك في ظل وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي.

وأفادت القناة بأن الحوار بدأ بعد نحو أسبوع من وقف إطلاق النار مع إيران، وذلك بعد أن عرضت موسكو نفسها كوسيط. وذكرت أن إسرائيل تُبقي على قنوات اتصال مع الجانب الروسي في إطار مساعٍ للوصول إلى حل دبلوماسي في ما يتعلق بإيران وسوريا.

ولفتت "كان 11" إلى أن روسيا لم تقم بتزويد طهران بالسلاح خلال فترة الحرب. في السياق ذاته، تسعى إسرائيل إلى بلورة تفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن الملف الإيراني، على غرار تلك التي أفضت إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، بما يمنح إسرائيل دعما أميركيا في كل هجوم مستقبلي تشنه على إيران، بحجة تعطيل برنامجها النووي، بحسب ما ذكر التقرير.

ومن المقرر أن تُطرح هذه المسألة خلال لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في واشنطن، الأسبوع المقبل؛ وشددت القناة على أن الصيغة التي تطمح لها إسرائيل مشابهة لصيغة وقف إطلاق النار في لبنان.

وتأمل إسرائيل في صياغة "خطوط عريضة أساسية" مشتركة مع إدارة ترامب في ما يتعلق بالنووي الإيراني، وذلك في ظل التهديدات المتكررة من واشنطن، بأن الولايات المتحدة قد تعود لشنّ هجمات ضد إيران إذا استأنفت العمل على تعزيز قدراتها النووية.

في موازاة ذلك، أعلنت إيران اليوم رسميًا تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "​IAEA​". وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وقّع مرسومًا يُصادق على قرار تعليق العلاقات مع الوكالة الدولية.

ورغم هذا القرار، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركي عن مصدر دبلوماسي (لم تسمه) أن مفتشي الوكالة لا يزالون داخل إيران، وأنهم لم يتلقّوا حتى الآن أي تعليمات من السلطات الإيرانية بمغادرة البلاد.