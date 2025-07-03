«الأونروا» تحذر من انهيار عملياتها بنهاية أغسطس

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

حذرت سحر الجبوري، رئيس مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» في القاهرة، من أن الوكالة الأممية قد تواجه خطر الانهيار الكامل لعملياتها بحلول نهاية شهر أغسطس المقبل، في حال لم تتلق الدعم المالي المطلوب في الوقت المحدد، مشيرةً إلى أن الفجوة التمويلية الحالية تجاوزت 200 مليون دولار.

جاء ذلك، في كلمة لها في الاجتماع المشترك بين الآلية الثلاثية «آلية التنسيق المشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي لدعم القضية الفلسطينية» و«الأونروا»، بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة. وقالت الجبوري: إن الوضع في غزة وصل إلى درجة الانهيار الكامل في ظل استمرار الحصار والقصف ونفاد مخزون الغذاء والدواء، مؤكدة أن أكثر من 12 ألف موظف تابع لـ«الأونروا» يواصلون تقديم الخدمات رغم فقدانهم هم أنفسهم لمنازلهم وعائلاتهم.

وأضافت أن «الوكالة لم تتمكن من إدخال مساعدات منذ 2 مارس وتواجه نقصاً حاداً في الوقود والمياه، وتقدم ما يقارب 15 ألف استشارة طبية يومياً من خلال 7 مراكز صحية فقط، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي لأكثر من 730 ألف شخص منهم 560 ألف طفل».

وبشأن الضفة الغربية، أشارت الجبوري إلى تصاعد التهديدات خاصة في مخيمات الشمال التي تشهد اقتحامات يومية، وعمليات تهجير وهدماً للبنية التحتية، مؤكدة أن «الأونروا» تواصل تقديم خدمات الطوارئ عبر أكثر من 4 آلاف موظف وتشمل الرعاية الصحية والتعليم والنظافة ودعم الأسر النازحة.

وكشفت الجبوري عن التحديات الخطرة التي تواجه الوكالة، وفي مقدمتها الضغوط التشريعية من إسرائيل، بما في ذلك قوانين «الكنيست» التي تحظر أنشطة الوكالة في القدس الشرقية وتمنع التواصل معها، إلى جانب حملات تحريض وادعاءات تهدف إلى تقويض مصداقيتها.