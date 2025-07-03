فرانس برس: توجيه تهمة التجسّس لحساب إسرائيل إلى فرنسيَّين محتجزين في إيران

وُجّهت إلى الفرنسيَّين سيسيل كولر وجاك باري المحتجزين في ​إيران​ تهم "التجسّس لحساب الموساد" الإسرائيلي و"التآمر لقلب النظام" و"الإفساد في الأرض"، وفق ما أفاد وكالة "فرانس برس" مصدر دبلوماسي غربي وشقيقة المتّهمة.

واوضح المصدر الدبلوماسي الغربي "لقد تبلّغنا بهذه الاتهامات"، مؤكدا أنّ "لا أساس لها".

وذكرت شقيقة كولر إن "كل ما نعرفه هو أنهما مثلا أمام قاض أكد توجيه هذه التهم الثلاث". وأضافت في تصريح لفرانس برس غداة زيارة قنصلية أجراها القائم بأعمال السفارة الفرنسية لطهران "نجهل متى تم إبلاغهما بهذه التهم. لكنهما لم يتمكّنا بعد من استشارة محامين مستقلين".

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "لم نتوقف عن المطالبة بالإفراج عنهما فورا وبلا شروط منذ اعتقالهما قبل أكثر من ثلاث سنوات"، مضيفا أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان-نويل بارو "كررا هذا الطلب مرارا لدى نظيريهما الإيرانيين، حتى في الأيام الأخيرة".

وعقوبة كل من التهم الثلاث تصل إلى الإعدام في حال الإدانة.