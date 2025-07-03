معوض بحث مع الغزاوي في أوضاع المنطقة ولبنان: وحدتنا هي التي تحصِّن البلاد

زار راعي ابرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض، مفتي البقاع علي الغزاوي، على رأس وفد من الكهنة، حيث هدفَت هذه الزيارة لتعزيز أواصر الصداقة في ما بين الجانبين، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في زحلة.
وكان اللقاء غنيًّا بالحوار الديني وتمّ فيه أيضًا عرض الأوضاع في المنطقة والوطن. ورأى الجانبان أنّ "وحدتنا هي التي تحصِّن لبنان وتحفِّزه للتقدُّم في مسيرة النهوض".
كانت هذه تفاصيل خبر معوض بحث مع الغزاوي في أوضاع المنطقة ولبنان: وحدتنا هي التي تحصِّن البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.