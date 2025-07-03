معوض بحث مع الغزاوي في أوضاع المنطقة ولبنان: وحدتنا هي التي تحصِّن البلاد

زار راعي ابرشية زحلة المارونية المطران ​جوزف معوض​، مفتي البقاع ​علي الغزاوي​، على رأس وفد من الكهنة، حيث هدفَت هذه الزيارة لتعزيز أواصر الصداقة في ما بين الجانبين، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في زحلة.

وكان اللقاء غنيًّا بالحوار الديني وتمّ فيه أيضًا عرض الأوضاع في المنطقة والوطن. ورأى الجانبان أنّ "وحدتنا هي التي تحصِّن لبنان وتحفِّزه للتقدُّم في مسيرة النهوض".