شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "الجبهة الوطنية": القائمة الوطنية تمثل مختلف الأحزاب والقوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، أنه تعقد أحزاب "القائمة الوطنية من أجل مصر" اجتماعًا مهمًا، اليوم، للتشاور وتنسيق المواقف استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في إطار سعيها لتقديم قائمة موحدة تعبر عن مختلف التيارات السياسية وتضمن تمثيلًا متوازنًا في الغرفة الثانية للبرلمان.

ورحب السيد القصير، انضمام الحزب للقائمة الوطنية مشددا أن الهدف واحد والانضمام للقائمة الوطنية يساعد في رفع كفاءة الحياة الحزبية والسياسية، ووجه التحية للأحزاب المشاركة بالقائمة.

وقبل ساعات من هذا الاجتماع، أكد "القصير" فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أن التحالف الانتخابي ينتهى بالعملية الانتخابية، وأنه فى ظل الظروف العصيبة والتحديات الراهنة نأمل الخروج بنموذج مشرف للحياة الحزبية والنيابية وينعكس على جودة الحياة للمواطن.

وشدد على أن الحزب يؤمن بأهمية العمل المشترك والتنسيق مع كافة القوى الوطنية في المرحلة المقبلة، وأن القائمة الوطنية ستكون نموذجًا للتوافق السياسي وتضم أكبر تمثيل ممكن من مختلف الأحزاب والقوى السياسية.

وأضاف أمين عام حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب وضع معايير لاختيار المرشحين والتأكيد على ضرورة تمتعهم بالنزاهة، والكفاءة المهنية والسياسية، والقدرة على التواصل المجتمعي والشعبية، بما يعكس هوية الحزب وأفكاره وأهدافه.