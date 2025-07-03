شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تتفقد شبكة الطوارئ والسلامة والمركز التكنولوجى بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

بدأ وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، جولته التفقدية في محافظة جنوب سيناء، بزيارة مجلس مدينة شرم الشيخ، والذي تم إنشائه مؤخرا، والذي يضم عددا من الخدمات لصالح أبناء المدينة، جاء ذلك برفقة اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد الوفد مكتب اجتماع خدمات المواطنين، المركز التكنولوجي، مركز خدمات مصر، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والذي يعمل على متابعة كافة القطاعات من إسعاف، مياه شرب، سياحة، وكذلك حوادث الطرق وغيرها.

وكشف اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، تفاصيل العمل، مؤكدا أن الهدف الأساسي تقديم أفضل خدمة للمواطنين، لاسيما وأن مدينة شرم الشيخ على سبيل المثال لها طبيعة خاصة لما تستقبله من السائحين على مدار العالم.

من جانبه أشاد أحمد السجيني، بالجهود التي تمت من أجل إقامة هذا المبني وما يضمه من خدمات للعديد من الجهات.

وأشار السجيني، إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، نتاج ثورة ٣٠ يونيو، وهو عمل عظيم ومبشر للدول العصرية.

وأكد أن الشبكة الوطنية تسهل على الجهات المعنية سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، من خلال المتابعة الدورية والتحركات العاجلة.



ويضم الوفد البرلماني، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والوكيلين محمد الحسيني، ومحمد وفيق، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، وسامية توفيق.

كما يرافق الوفد البرلماني، نواب جنوب سيناء، سيد عوض، حميد أبو بريك، جيفارا الجافي، وسليمان عطيوي، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش، ومحمد شعبان.

وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

