شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية: ندفع بـ10 مقاعد فردى بالمحافظات وانضمامنا للقائمة الوطنية للتنسيق مع باقى القوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب وأمين لجنة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب دفع بحوالى 10 مقاعد فردي فى 10 محافظات بالانتخابات المقبلة وهو بداية قوية لحزب الجبهة الوطنية.

وأضاف "وهدان" خلال تصريح لـ ”الخليج 365”، أن انضمام حزب الجبهة الوطنية للقائمة الوطنية سيكون له أثر كبير فى التنسيق بين الحزب وباقى القوى السياسية وهو الهدف من تواجدنا فى القائمة، مشيرا إلى أن حزب الجبهة ترتيبه الثالث في القائمة.