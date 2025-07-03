شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يناقش ملف انتخابات الشيوخ وخريطة التحالفات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

عقد حزب العدل اجتماع مكتبه التنفيذي بمقره الرئيسي برئاسة النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، وذلك لمناقشة تطورات المشهد السياسي، وفي مقدمتها الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة. تناول الاجتماع خريطة التحالفات الانتخابية المحتملة، إلى جانب الخطط الاستراتيجية للحزب لضمان مشاركة فعالة وتمثيل يعبر عن رؤيته وأهدافه.

واستعرض النائب عبد المنعم إمام خلال الاجتماع تقريرًا شاملًا عن المداولات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع قيادات الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها.

وفي ضوء التفويض الصادر من الهيئة العليا للحزب إلى المكتب التنفيذي ورئيس الحزب بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة، أكد المكتب التنفيذي أهمية تعزيز حضور الحزب داخل المؤسسات المنتخبة من خلال نظامي القوائم والفردي، مع استعراض أسماء مرشحي الحزب في كلا النظامين.

كما شدد الاجتماع على التزام الحزب بمواصلة نهجه الإصلاحي، وتبني مواقف واضحة تجاه القضايا الوطنية، وترسيخ قيم العدالة والمواطنة ودعم الدولة المدنية الحديثة