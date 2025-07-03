"النشرة": المنزل المدمّر في كفركلا تعرض لغارة وليس عملية تفجير

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّه تبيّن بعد كشف فوج الهندسة على المنزل المدمر في بلدة ​كفركلا​ أنّ المنزل تعرض لغارة وليس عملية تفجير.

وكانت قد تحدثت معلومات عن تفجير الجيش الإسرائيلي منزًلا في كفركلا بعد أن توغل إلى البلدة فجرًا.