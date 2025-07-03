"النشرة": المنزل المدمّر في كفركلا تعرض لغارة وليس عملية تفجير

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّه تبيّن بعد كشف فوج الهندسة على المنزل المدمر في بلدة كفركلا أنّ المنزل تعرض لغارة وليس عملية تفجير.
وكانت قد تحدثت معلومات عن تفجير الجيش الإسرائيلي منزًلا في كفركلا بعد أن توغل إلى البلدة فجرًا.
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