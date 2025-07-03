أعلنت وزارة المالية، انها "ستضطر إلى توقيف خدمة الــOnline لمدة 72 ساعة تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من بعد ظهر نهار الجمعة 4 تموز الحالي ولغاية الساعة مساء الاحد ٦ تموز الحالي، وذلك بسبب أعمال التحديث والتطوير التي تقوم بها على أجهزتها الالكترونية لتقديم خدمة أفضل للمكلفين".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية أعلنت عن توقف خدماتها الإلكترونية 72 ساعة لأعمال التحديث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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