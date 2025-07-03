شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية النواب": محافظة جنوب سيناء نموذج مضىء للتنمية المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن سعادته بزيارة مدينة شرم الشيخ، واصفاً إياها بـ”مدينة السلام” والنموذج المضيء للتنمية المتكاملة والإدارة المحلية الفعالة، التي تعكس جهود الدولة بمختلف مؤسساتها نحو تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية، مشيدا باستراتيجية التنمية المستدامة التي استعرضها المحافظ خلال استقبال لجنة الادارة المحلية اليوم بمجلس مدينة شرم الشيخ.

ووجّه السجيني الشكر لمحافظ جنوب سيناء لواء دكتور خالد مبارك على ما لمسه النواب من حسن تنظيم واستعداد خلال الزيارة، مشيداً بحجم الجهود المبذولة من المحافظة.

وأكد أن لجنة الإدارة المحلية تحرص على تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المحافظات على مدار دورة الانعقاد، ليس فقط للقيام بالدور الرقابي، وإنما أيضاً لتعزيز الشراكة مع السلطة التنفيذية المحلية، وقياس جودة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق رؤية تنموية مستدامة.

وأوضح أن اللجنة تولي أهمية لمتابعة تنفيذ السياسات والتشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، مع تقديم توصيات واقعية تنطلق من احتياجات كل منطقة وظروفها الخاصة، لضمان تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

وأشار إلى أن اللجنة ترصد الملاحظات خلال الزيارات، وتحرص على فتح حوارات مباشرة مع مختلف القطاعات، بما يسهم في صياغة سياسات محلية ناجحة. كما تستهدف الزيارات التعرف على رؤية المحافظات واحتياجاتها، ودعم المشروعات ذات الأولوية بما يحقق التكامل بين السلطات المختلفة ويطور الخدمات المقدمة للمواطنين.

يرأس الوفد البرلماني، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ويضم الوفد النائبين محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، وسامية توفيق.

كما يرافق الوفد البرلماني، نواب جنوب سيناء، سيد عوض، حميد أبو بريك، جيفارا الجافي، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش، ومحمد شعبان.