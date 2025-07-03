الشرطة الدنماركية: نحقق في محتويات طرد مشبوه استلمته السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن

أعلنت ​الشرطة الدنماركية​، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، "أننا نحقق في محتويات طرد مشبوه استلمته السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن". في شهر حزيران الماضي، أعلنت عدة سفارات إسرائيلية حول العالم إغلاق أبوابها أمام الجمهور عقب الهجمات التي شنتها إسرائيل إيران. وسبق وأن تصاعدت التوترات في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وما زالت الاحتجاجات تخرج في العديد من الدول دعمًا لقطاع غزة.

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