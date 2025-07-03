السلطات اليابانية طلبت من سكان جزيرة بأرخبيل توكارا التوجه إلى أماكن آمنة بعد زلزال قوي

طلبت السلطات اليابانية من 89 شخصا هم سكان جزيرة صغيرة في جنوب اليابان، التوجه إلى أماكن آمنة بعدما ضربها زلزال قوي هو الأحدث في أكثر من 1000 هزة ضربت المنطقة في الأيام القليلة الماضية.

واشار مسؤول في البلدية لوكالة "فرانس برس"، الى أن "السلطات حضت الأهالي على مغادرة منازلهم والتوجه إلى "ملعب مدرسة في جزيرة أكوسيكي".

وتقع الجزيرة ضمن أرخبيل توكارا.