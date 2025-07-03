الكتيبة الإرلندية التابعة لليونيفل أقامت مضيفًا عاشورائيًا في بلدة حداثا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "إقامة مضيف عاشورائي للكتيبة الإرلندية التابعة لليونيفل في بلدة حداثا".

وفي 28 حزيران، أقامت الوحدة ال​كورية​ العاملة ضمن قوات "​اليونيفيل​" مضيفًا عاشورائيًا في مدينتي صور ومعركة، وذلك ضمن نطاق عملها في ​جنوب لبنان​.

ويأتي ذلك بعد سلسلة اشكالات بين أهالي بلدات جنوبية وعناصر من اليونيفيل على خلفية تحركاتهم في بعض القرى، في حين يترقّب لبنان مصير التجديد لعمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية.