عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها برئاسة النائبة حليمة قعقور وحضور النواب: ادغار طرابلسي، اشرف بيضون، ايهاب حماده، بلال حشيمي،اديب عبد المسيح، ممثل وزارة التربية رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الاشقر وشوكت حولا، وذلك لمتابعة درس اقتراح اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية".
هذا وعدلت اللجنة بعض مواد اقتراح القانون، وقررت استكمال الجلسة الخميس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر فرعية التربية تابعت درس تعديل قانون تنظيم الموازنات المدرسية وأقرت تعديلات أولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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