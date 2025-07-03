العبسي إطلع من يارد على أوضاع المستشفيات الخاصة

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة نقيب المستشفيات الخاصة بيار يارد ونقيب أطباء الأسنان السابق غسان يارد، في حضور طلال المقدسي ونقيب الأطباء السابق البروفسور يوسف بخاش.
وعرض يارد لـ"التحديات التي يواجهها القطاع الاستشفائي في لبنان في ظل اوضاع اقتصادية واجتماعية بالغة الدقة، خصوصا ان رسالة المستشفيات والقطاعات المتصلة هي انسانية بالدرجة الاولى ، غير ان الكلفة التشغيلية لهذا القطاع باتت مرتفعة للغاية وتشكل العبء الاكبر على المستشفيات والمؤسسات الصحية بشكل عام ".
بدوره، رحب العبسي بالنقيب الجديد وتمنى له "النجاح والتوفيق في ادارة هذا المرفق الصحي الحيوي الذي يعني كل مواطن بصحته وصحة عائلته"، مشددا على "دور هذا القطاع وجهوزيته لمواجهة كل طارئ".
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