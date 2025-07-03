وزير المال التقى الخطيب وعرضا آفاق الاتصالات الدولية مع المؤسسات المالية لتحسين الدخل العام

استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلام الشيخ ​علي الخطيب​ وزير المالية ​ياسين جابر​ ،وجرى التداول في الشوون العامة. وعرض جابر الاوضاع المالية والادارية في البلاد، وآفاق الاتصالات الدولية مع المؤسسات المالية لتحسين الدخل العام في لبنان. ولفت جابر، بعد اللقاء، الى أن "الزيارة كانت مباركة للخطيب لوضعه في صورة ما يحصل في هذه الايام على صعيد الخطة الاصلاحية للحكومة وطلب دعمه لهذه الخطة، وكذلك للاطلاع على حاجات المجلس الشيعي وسير الامور، وكيف يمكن ان ندعم هذا المجلس في الدور الكبير الذي يقوم به".

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