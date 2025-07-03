رئيس بلدية صيدا استقبل عمر مرجان على رأس وفد وبحثا في سبل التنسيق والتعاون

إستقبل رئيس بلدية ​صيدا​ مصطفى حجازي في مكتبه بالقصر البلدي الصيدلي عمر محمد مرجان على رأس وفد من أعضاء لائحة "صيدا بدها ونحنا قدها"، التي خاضت الإنتخابات البلدية الأخيرة ، وجرى خلال اللقاء عرض أوضاع بلدية عامة وشؤونا صيداوية مختلفة.

ولفت مرجان، الى أن "زيارتنا اليوم لرئيس البلدية تأتي ضمن جولات على فعاليات مدينة صيدا، حيث بحثنا في سبل التعاون والتنسيق المستمر لما فيه مصلحة المدينة وأهلها."

وأكد على "أهمية الشراكة بين المجتمع الأهلي والبلدية من خلال إشراك المجتمع الأهلي بعمل لجان البلدية لمواجهة التحديات التي تعيشها صيدا، لا سيما في الملفات المعيشية والبيئية والخدماتية".

من جهته، رحّب حجازي بالزيارة، مشدداً على "انفتاح البلدية على جميع المبادرات التي تخدم الصيداويين ،وتعزز العمل المشترك لما فيه خير المدينة وأبنائها".